Em Alegrete, CTG é palco de mais uma audiência crioula

Os festejos da Semana Farroupilha tomam conta de Alegrete, uma das cidades gaúchas onde o tradicionalismo é mais pujante. Na última quinta-feira (14), o Judiciário na 3ª Capital Farroupilha se vestiu das cores do Rio Grande do Sul e a tradicional sala de audiências deu lugar ao CTG, o Vaqueanos da Fronteira. Foi lá que o Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca, realizou, pela terceira vez, audiência crioula.

Jovem com transtorno mental está desaparecido em Alegrete

Na solenidade, que contou com a presença de autoridades e de operadores do sistema de Justiça locais, houve a homologação de dois acordos de não persecução penal, que ocorrem entre o Ministério Público e o investigado, assistido pelo seu defensor. Nele, as partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido pela extinção da punibilidade.

Na mesa das autoridades estiveram também o Juiz de Direito Felipe Bambirra, titular da 1ª Vara Cível; Secretário Mário Rivelino, representando o Prefeito de Alegrete; Presidente da Câmara de Vereadores do Alegrete, Luciano Belmonte; Promotoras de Justiça Rochelle Jelinek e Gabriela Monteiro; Defensora Pública Leticia Seerig; representando a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Rubens Nogueira; Coordenador da 4ª Região Tradicionalista, Jaime Vieira; Vereador Cléo Severo Trindade, Coordenador dos Festejos Farroupilhas, presidente do MDB Jovem Vanessa Moraes, e pelo Patrão do CTG Vaqueanos da Fronteira, Edson Flávio Antunes.

A cerimônia também contou com a apresentação das artistas Marina Santos Rohan, Bibiana Menezes e Isadora Pimentel e com entregas de homenagens.

A sentença, como tradicionalmente ocorre, foi proferida em versos:

Boa tarde, Gaúchas e Gaúchos!

Neste momento tão importante

Vemos a tradição seguir a diante

Em mais uma ação da justiça

A qual não fica insubmissa

E assim se resplandece

Pois o momento enobrece

E emociona de tal maneira

Em mais uma Audiência Crioula

No CTG Vaqueanos da Fronteira.

São ações de relevância

Para nossa sociedade

Pois temos, bem na verdade,

Uma consciência que garante

Que a vida é muito importante

E sem jamais perder o tino

Sabemos que a sentença não é fruto repentino

Pois esta é uma celebração judicial

De acordo de não persecução penal

Que garante paz ao nosso chão campesino!

E assim então consolidamos

Este acordo celebrado

Entre o Ministério Público e o investigado

Que foi devidamente assistido

Pelo advogado referido

Que atuou com vontade

É com muita serenidade

Que discorremos a sentença

Que vai despidas das crenças

Mas com justiça e verdade!

Se caso o investigado

Por motivo indagador

Não tiver todo o valor

Para saldar sua defesa,

Um defensor com presteza

Vem validar esta ação

Que vem cheia de tradição

Mas sempre cumprindo o rito

Pois ninguém fica solito

Nos campos do nosso chão!

E seguimos a Audiência Crioula

Colocando as prerrogativas

Que compõe a narrativa

Das peculiaridades ao investigado

Que se compromete com voluntariado

Nas condições determinadas

Que pelo rio grande são sagradas

Primando pela liberdade

Com honras de humanidade

E pelo sacro santo chão abençoado!

E portanto, é o compromisso

Que cumpre neste ato sem igual

De não promover ação penal

E, em caso de cumprimento

Se aplica pelo momento

Desde logo, a extinção.

Com ares de conciliação

Encerro com justiça e respeito

Levando o Rio Grande no peito

Esta audiência Crioula, no Alegrete, este Baita Chão!

Fotos: Vanessa Moraes