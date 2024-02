Com a alta dos aplicativos, cai o número de taxistas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O táxi é um meio de transporte muito antigo no Brasil, sempre foi largamente utilizado pela população. Mas com o surgimento dos aplicativos de mobilidade urbana, os táxis tiveram que dividir a supremacia que perdurava por décadas com o novo segmento de transporte.

Em entrevista realizada com motoristas de táxis, eles relatam que essa queda no movimento das corridas se deve, principalmente, ao preço das corridas por aplicativo, fazendo com que a competição seja desigual.

Outro ponto que merece destaque é que poucos taxistas trabalham após as 22h; eles relatam que “a grande dificuldade que temos hoje é a falta de passageiros no período noturno. O público jovem vai de aplicativo”, frisa, destacando que o público de meia-idade e idosos preferem utilizar o táxi.

Conforme os motoristas de táxis, era muito comum a alternância de motoristas para que o veículo pudesse ficar disponível o máximo de tempo possível ao passageiro. “Agora, faço 15h por dia. Como tem pouca demanda, não adianta entregar (táxi) para outra pessoa. Estendo mesmo meu horário, porque não tem movimento 24″.