Em campanha eleitoral, 11 candidatos buscam as cinco vagas no Conselho Tutelar de Alegrete

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alegrete – COMDICAA, através da Comissão Especial Eleitoral que tem como presidente Cristian Junior Pereira Bitencourt; vice-presidente Paula Fernanda Souza França; secretária geral Márcia Sabrina Roos e Tânia Mara Pacheco Gomes no cargo de secretária, habilitou 11 candidatos à eleição do Conselho Tutelar em Alegrete.

Conforme divulgou a comissão eleitoral, dos 14 candidatos, três foram eliminados na prova de conhecimento, portanto 11 seguem na disputa para as cinco vagas do Conselho Tutelar. No último dia 26 de julho, foi dada a largada para o período de campanha eleitoral. Em 30 de setembro, encerra a campanha eleitoral e no dia 1º de outubro, das 8h às 17h, acontece a eleição.

Os candidatos realizaram a confirmação da inscrição prevista no artigo 12 do edital de Convocação nº 01/2023 e concorrerão na eleição do processo de escolha dos membros para o Conselho Tutelar no município de Alegrete. Confira os nomes com seus respectivos números:

Antônio Aparício Moreira Marques 22

Maria Tereza Lemes 23

Gabrielen Guarize Almirão 11

Geovana Madeira Cardoso Carvalho 38

Clebis de Morais Pires 14

Daniela Soares Domingues 21

Luiz Carlos da Silva Pinheiro 10

Emir Lemes de Almeida 28

Márcia Maria Leiria Rocha 36

Celanira Bueno de Souza 15

Joice Portilho Teixeira 16