Homem é condenado a 25 anos de prisão por assassinato em via pública

O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou, nesta terça-feira (1/8), um homem à pena de 25 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Segundo a denúncia, ele teria cometido homicídio em via pública, utilizando arma de fogo, vitimando Jorge Luis Santos Araújo, de 53 anos, conhecido como Litro Seco. A vítima foi atingida na cabeça e morreu ao dar entrada no hospital.

O motivo do crime não foi esclarecido, tendo o réu informado que havia sofrido ameaças.

O condenado, de 32 anos, respondeu ao processo pelo crime de homicídio doloso. No ano passado, ele foi preso quase dois meses depois do assassinato, em cumprimento de mandado, realizado pela Polícia Civil numa ação conjunta entre a 1ª DP e a Decrab.

No júri, presidido pelo Juiz da Vara Criminal de Alegrete, Rafael Echevarria Borba, foram ouvidas testemunhas de acusação e o réu também foi interrogado. O fato ocorreu em 8 de maio do ano passado no bairro Rui Ramos, em Alegrete.