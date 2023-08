Gaúcho, tocador de gaita, causa admiração e alegria aos passageiros de coletivo da cidade

Uma cena recentemente registrada pela alegretense Elizangela Almeida Silveira capturou a essência dessa cultura de maneira inspiradora, ao mostrar um gaúcho típico tocando sua gaita no transporte coletivo, levando descontração e alegria para os demais ocupantes.

Era uma tarde ensolarada quando Elizangela embarcou no transporte coletivo da linha Vera Cruz/ Dr. Romário, na rua General Sampaio, por volta das 16h15. Enquanto a viagem seguia seu curso, uma cena singular despertou seu olhar. Um gaúcho vestido de forma tradicional, com seu lenço no pescoço e chapéu característico, segurava com maestria uma gaita, instrumento musical que é um símbolo intrínseco da cultura gaúcha.

O gaúcho, imerso em sua música e completamente alheio à agitação cotidiana do transporte coletivo, emitia notas que ecoavam no corredor do ônibus. A música, tocada com habilidade e paixão, envolvia os passageiros fazendo-os esquecer por um momento as preocupações do dia a dia.

A medida que a jornada prosseguia, Elizangela decidiu registrar o momento em um vídeo e, na sequência, ela compartilhou a gravação em suas redes sociais e com o PAT.

Elizangela descreveu o episódio como “muito agradável” e confessou que não sabia exatamente onde o músico entrou no ônibus nem onde desceu, mas o que ficou marcado foi a sensação de conexão com a cultura local e a beleza da música tradicional gaúcha.

Essa cena não é apenas um instante do cotidiano alegretense, mas também uma representação viva da riqueza cultural que permeia a cidade e suas pessoas. A gaita, com sua sonoridade evocativa, é uma das formas mais expressivas de se mergulhar na alma gaúcha. A habilidade do músico, aliada à sua indumentária típica, transporta os espectadores para um mundo onde a tradição e a modernidade se fundem de maneira harmoniosa. O gaúcho tocador de gaita não apenas ofereceu entretenimento, mas também um lembrete valioso da importância de manter vivas as tradições e a identidade cultural de uma comunidade.