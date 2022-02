Santa Casa não dispõe mais de UTI exclusivamente para pacientes Covid

Para entender a situação, o PAT conversou com o provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi.

Conforme Roberto, desde outubro do ano passado, a UTI Covid-19, foi desativada. A diminuição de pacientes com o vírus no ano passado, principalmente, na Unidade de Tratamento Intensivo e a informação de que, à época, não teria mais financiamento, a opção foi utilizar três leitos que já estavam em isolamento na UTI Adulta, usados para pacientes com doenças infecciosas transmissíveis.

Sendo assim, atualmente dos oito leitos UTI da Santa Casa, três são para pacientes Covid. “Se tornou inviável manter uma equipe com um custo mínimo de 220 mil/mês, com apenas dois ou três pacientes. Assim, como há leitos na região, os eventuais pacientes que necessitam, e quando os três daqui estão ocupados, é realizada a transferência.” – falou Segabinazzi.

“É uma outra realidade que nos dá um alento, porque vivemos momentos de muita tensão em Alegrete, há meses, quanto a UTI esteve lotada, assim como, o hospital de campanha. A imunização ajudou as pessoas que devem continuar se cuidando porque a pandemia não acabou, destacou.

Conforme o último Boletim Epidemiológico, atualmente são 18.310 casos confirmados e 17.579 recuperados. Há 414 casos ativos no Município. Há 05 alegretenses com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete, 03 no hospital de campanha e 02 na UTI, também se encontra hospitalizado 01 paciente de Manoel Viana no hospital de campanha.

Até a data de hoje, temos registrados 317 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 52.251 testes, sendo 32.941 negativos, 18.310 positivos e há 07 pessoas aguardando resultados de exames.