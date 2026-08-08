Escola Freitas Valle conquista melhor resultado do IDEB 2025 entre escolas de Alegrete

O resultado coloca novamente a instituição em destaque no cenário educacional do município e é comemorado pela direção como uma conquista de toda a comunidade escolar.

Nos anos iniciais, a escola alcançou nota 7,5, enquanto nos anos finais o resultado foi 6,0. Para a diretora Alessandra Vessozi, o desempenho é fruto do trabalho conjunto realizado ao longo do ano letivo.

“É uma conquista de toda a comunidade escolar. O bom desempenho dos alunos se deve à atenção dos pais, à dedicação dos alunos e ao trabalho dos professores”, destaca a diretora.

Segundo a direção, aproximadamente 120 alunos, distribuídos em quatro turmas de 5º e 9º anos, participaram das avaliações que integram o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). As provas avaliam principalmente competências em Língua Portuguesa e Matemática, com foco em leitura, interpretação de textos, raciocínio e resolução de problemas.

O desempenho obtido pelos estudantes contribuiu para que a Escola Freitas Valle alcançasse o 1º lugar no IDEB de Alegrete, resultado que, segundo a instituição, representa o esforço e o comprometimento de alunos, professores, famílias e demais integrantes da comunidade escolar.

Como funciona o IDEB

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um dos principais indicadores utilizados para acompanhar a qualidade da educação básica no Brasil. O índice considera os resultados das avaliações do Saeb e informações relacionadas ao fluxo escolar.

As avaliações do Saeb são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Os resultados das provas são utilizados na composição do IDEB e permitem acompanhar o desempenho da educação básica nas diferentes redes e escolas.

Para a comunidade escolar da Freitas Valle, o resultado de 2025 representa não apenas uma posição no ranking, mas o reconhecimento de um trabalho construído diariamente dentro e fora da sala de aula.