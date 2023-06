EMEB Honório Lemes movimentou a comunidade com sua festa junina

Uma escola que realizou um movimentado evento, no último final de semana, foi a EMEB Honório Lemes. A área externa da escola foi tomada pelos alunos, familiares professores e servidores que participaram de brincadeiras, atividades artísticas e culturais.

A festividade possibilitou a integração dos alunos, desenvolvendo também valores de cooperação, empreendedorismo, paciência, colaboração e respeito, destacou o diretor, Carlos Dorneles. Já a vice- diretora de EMEB, professora Clariani Rocha, destaca a participação dos alunos e toda a comunidade escolar sempre presente nas atividades da escola. O evento teve a participação especial da Unipampa que realizava a sua semana de Arte e Cultura.

No evento teve barracas de brincadeiras, como a tradicional pescaria, dardo, chute ao alvo, correio amoroso, prisão caipira, barraca dos formandos 2023 e barraca da Banda Honório Lemes com a culinária típica. Esse ano, o Arraiá do Honório contou com a parceria da UNIPAMPA com a Semana da Arte e Cultura, na qual trouxe a grande atração da festa Matheus Sune com a Banda Suingueira, que na sua apresentação trouxe grandes nomes da música do RS com o objetivo de promover a música negra com origem em nosso estado.

A equipe Gestora ressalta que o sucesso do Arraiá que aconteceu devido ao empenho e comprometimento dos alunos, professores, funcionários e comunidade escolar que compareceram para prestigiar a festa.