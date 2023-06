Alegrete ajuda fechar entradas da Assembléia contra PL 259 com mudanças no IPE Saúde

Servidores públicos do estado do RS estão desde as 5h, fechando as entradas da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, numa mobilização de várias categorias. O objetivo é fazer com que a PL 259, que prevê mudanças no IPE saúde, seja retirado da pauta de votação neste dia 20 de junho. Uma comitiva de Alegrete participa da manifestação.

Alegrete presente na manifestação

Alex Sarotti, 1º vice presidente do Cpers falou, por telefone, que hoje a dívida do IPE Saúde, que gerou a crise, está na casa de 700 milhões e vem se acumulando ao longo de vários governos. Explica que parte vem do não repasse do que o contribuinte (servidor) paga em Rpvs e precatórios e não foi repassado ao Ipe e, também da venda dos imóveis do Instituto que não chegaram as cofres do IPE saúde no RS. Entende que uma política de reajuste com as perdas inflacionárias aos srvidores do Esatdo ajudaria a melhorar a saúde finaceira do IPE saúde.

Um milhão de gaúchos são segurados do Instituto de Previdência do Estado. E através da contribuição dos titulares dependem de consultas, exames, internações, cirurgias, através dos serviçõs do IPE Saúde.

Com fotos de Greice Freitas do Cpers/Sindicato