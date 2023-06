Bruno Jardim fatura etapa do campeonato gaúcho de arrancada

A 2ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Arrancada foi um sucesso. Nos dias 3 e 4 de junho a cidade de Nova Santa Rita recebeu mais uma etapa da competição estadual de Arrancadas 2023. A pista mais preparada do Brasil recebeu os melhores pilotos do RS, para mais uma etapa da competição na conceituada pista do Velopark. Foram mais de 110 carros e mais de 180 inscrições.

O assisense Bruno Jardim radicado em Alegrete faturou mais uma etapa. Depois de vencer em Guaporé, o piloto de Alegrete foi ao pódio no lugar mais alto em Nova Santa Rita. “Esse primeiro lugar é no meio de gente muito grande no automobilismo”, destacou Jardim.

Com esse resultado, Bruno lidera nas duas categorias do campeonato gaúcho, em absoluto na DT-A e DT-A ligth. A próxima etapa será no autódromo de Tarumã. No Velopark, o piloto de Alegrete faturou o título na categoria DT-A e passou a quase 220km/h nos 200 metros. O Gol branco #046 deu 10 puxadas no final de semana sem nenhum problema e reinou absoluto na prova que reuniu aproximadamente 120 carros.



“Esse carro tem 1020cv de motor e anda no metanol puro. Gostaria de agradecer a Deus, a minha equipe, minha família e os meus amigos, que sem eles esse resultado não seria possível”, destacou Jardim.

Conforme a FGA, os pilotos avaliaram como positiva esta etapa do Campeonato na pista tratada do Velopark, haja vista que as outras etapas se desenvolvem em pistas No Prep.

O Campeonato Gaúcho de Arrancada desenvolve-se em 5 etapas, a 1ª foi realizada em Guaporé, a 2ª no Velopark e a 3ª Etapa esta programada para o dia 6 de Agosto no Autódromo de Tarumã.

Esta foi uma das maiores etapas do Gaúcho dos últimos anos, reforçando o compromisso da FGA – Federação Gaúcha de Automobilismo, em fomentar o crescimento da modalidade.

Fotos: reprodução