EMEI Euclides Lisboa comemora 9 anos de educação infantil em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em comemoração aos 9 anos como Escola Municipal de Educação Infantil Dr Euclides Lisboa, a semana de 30 de maio a 3 de junho foi recheada de programações especiais:

EMEI Euclides Lisboa

apresentações artísticas, exposição de trabalhos com maquetes, teatro e, também, o desenvolvimento de uma gincana solidária que contou com o envolvimento e a colaboração de alunos, professores, funcionários e famílias.

Semana de aniversário da escola

A gincana teve um viés voltado ao sentimento de solidariedade para com o próximo, valor este que deve ser passado às crianças desde a mais tenra infância.

Na última sexta-feira, 03 ocorreu o ponto alto da Semana da Escola, com a exposição à comunidade escolar de tudo que foi produzido pelas crianças: cartazes, pinturas, poesias, desenhos, maquetes sobre a escola, releitura da foto do patrono da escola -de maneira a levar o conhecimento sobre a história da criação desta instituição de ensino.

Alunos da EMEI Euclides Lisboa



O tema foi desenvolvido de maneira interdisciplinar, onde as crianças ao estudarem sobre a escola desenvolveram um senso de pertencimento, destacou a professora Rosangela Caiçara.

Com essas experiências vividas, nossos pequeninos puderam pensar nos pontos marcantes da nossa história e nas lembranças que levarão na memória diz a vice diretora, Miriam Stangherlin . Para finalizar as comemorações, a comunidade escolar foi convidada a cantar parabéns e apagar a velinha de 9 anos de grandes aprendizagens. Além disso, houve a entrega da premiação para as turmas vencedoras da Gincana, sendo elas Turma Maternal II – Tarde (professora Fátima Cechin) e Turma Nível B – Manhã (Professora Sônia Maria).

A Escola Dr Euclides Lisboa foi inaugurada no dia 28 de fevereiro de 1970 como Escola Municipal de Ensino Fundamental. Em 29 de maio de 2013 a escola passa a ser Escola de Educação Infantil, através do Decreto de nº 296, atendendo crianças de 1 ano e 7 meses a 5 anos de idade.