Emenda de Itamar Rodriguez destina recursos para categorias de base da LAF

A necessidade de materiais e uniformes para as equipes de futebol amador de Alegrete é uma constante, já que maioria dos atletas das equipes da cidade não têm condições de comprar os fardamentos, chuteiras ou tênis que usam na prática desse esporte. Devido a isso, o vereador Itamar Rodriguez destinou mais de 20 mil reais para compra de fardamento para os times do Futebol Amador de Alegrete.

“A prioridade serão as equipes daqueles que investem em categorias de base”, explica Itamar. O recurso, através de emenda parlamentar impositiva de vereador, foi direcionado para a Liga Alegretense de Futebol – LAF.- Temos que incentivar este esporte, visto que ajudam na cidadina e saúde física de quem pratica.

Hamud Maruf, que integra a Liga de Futebol Amador de Alegrete -LAF, diz ser muito importante essa emenda do vereador Itamar, que vem em boa hora e incentiva as equipes que vão criar coragem a colocarem escolhinhas, já que a gurizada gosta muito de praticar o esporte mais popular do país. Ele informa que já no próximo dia 24 será realizado no Estádio Municipal Farroupilha, às 10h, um Campeonato com as categorias de 2009, 2010 e 2011. Nos últimos anos é a primeira vez que um Vereador destina emenda a uma equipe de futebol amador de Alegrete.