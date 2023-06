Campanha de doação do Hemocentro arrecadou quase 100 bolsas de sangue

Na quinta-feira(15), o Hemocentro de Alegrete promoveu a Campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue, das 7h às 13h.

A iniciativa teve como objetivo agradecer aos doadores voluntários e conscientizar a sociedade sobre a importância desse gesto solidário. Apesar de não ter atingido a meta inicial de no mínimo 130 doadores, com um total de 99, a equipe ficou extremamente grata a todos que participaram, contribuindo para salvar vidas.

De acordo com a assistente social Fernanda Soares, o resultado foi considerado muito positivo, mesmo com a quantidade abaixo da meta inicialmente estabelecida. A parceria com diversas empresas e colaboradores permitiu a arrecadação de 130 brindes, dos quais 99 foram distribuídos no evento. O restante foi separado para uma próxima ação, já que a grande demanda do Hemocentro indica a necessidade de novos eventos para suprir as necessidades da região.

O Hemocentro de Alegrete é uma instituição regional que presta atendimento a sete municípios: São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí e Alegrete. Cada bolsa de sangue doada pode salvar, no mínimo, quatro vidas.

A campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue teve como propósito agradecer a todos os doadores voluntários e conscientizar a sociedade sobre a importância desse gesto solidário. Todos que compareceram ao Hemocentro e realizaram a doação foram agraciados com um brinde, como forma de reconhecimento e incentivo à participação em futuras ações.

O Hemocentro de Alegrete reafirma o compromisso de continuar promovendo eventos e campanhas para incentivar a doação de sangue e aumentar o número de doadores voluntários. A solidariedade da comunidade é fundamental para garantir que as unidades de sangue estejam disponíveis sempre que necessário, proporcionando suporte adequado aos pacientes em suas batalhas pela saúde e pela vida.

Doar sangue é um ato nobre que transcende fronteiras, e o Hemocentro de Alegrete reitera seu agradecimento a todos os doadores e parceiros envolvidos nessa campanha. Com a participação ativa da sociedade, será possível continuar salvando vidas e proporcionando esperança a quem mais precisa.