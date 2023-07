Empresário alegretense é encontrado morto dentro de veículo em Caxias do Sul

Otávio Domingos Rosa da Rosa Júnior, um jovem empreendedor de 25 anos conhecido como Japa e proprietário de uma loja de suplementos em Caxias do Sul, foi encontrado morto dentro de um veículo Renault Logan, nesta segunda-feira(24). A ocorrência foi registrada por volta das 9h, na região do bairro Santa Corona, em Caxias do Sul, no km 155 da BR-116, em direção a Galópolis.

Segundo informações do site Leouve, moradores da região notaram que o veículo estava estacionado no mesmo lugar desde a noite de domingo e acionar a Brigada Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Otávio já sem vida, com diversos ferimentos de arma de fogo, inclusive na região da cabeça.

Até o momento, não há suspeitas sobre a autoria ou motivação do crime. A morte do alegretense consternou a todos os familiares e amigos. Otávio era uma pessoa querida em Alegrete, reconhecido por sua simpatia.