Programa de descentralização da Prefeitura vai hoje aos bairros Medianeira e Assunção

Nesta terça-feira, dia 25, os bairros Medianeira e Assunção vão receber mais uma edição do programa “Prefeitura nos bairros”, uma iniciativa que busca descentralizar os serviços da administração municipal e aproximar a gestão pública da comunidade.

O evento acontecerá na rua Santa Maria, entre os números 910 e 940, das 8h às 13h, e contará com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e de diversas secretarias municipais.

A proposta da “Prefeitura nos bairros” é oferecer uma série de serviços à população, além de ouvir e atender as demandas e necessidades da comunidade local. Para isso, diversas secretarias estarão presentes com equipes prontas para prestar atendimento em diversas áreas importantes.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social será representada pelas equipes do Cadastro Único, do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do projeto Família Acolhedora, do CRAS Leste (Centro de Referência de Assistência Social), do Criança Feliz, do Conselho Tutelar e do Acessuas, além de promover a Campanha do Agasalho, uma importante iniciativa solidária.

A Secretaria de Finanças também estará presente para oferecer serviços como consultas ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), informações sobre a dívida ativa e esclarecimentos relacionados ao cadastro imobiliário.

O meio ambiente terá atenção especial com as realizações da Coleta de Resíduos Eletrônicos a carga da Secretaria de Meio Ambiente, confiante para o descarte adequado de equipamentos eletrônicos, evitando a contaminação do solo e dos recursos naturais.

A saúde será um dos principais focos do evento. A Secretaria de Saúde marcará presença com sua equipe, disponibilizando uma van do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que fará a verificação de pressão arterial, HGT (Hemoglobina Glicada) e testes rápidos para HIV, Sífilis, hepatite B e C. Além disso, um ônibus itinerante fornecerá atendimento médico e respiratório, enquanto o setor de epidemiologia será responsável pela vacinação contra a gripe (H1N1). Outras equipes importantes, como o Samu Mental, de redução de danos e da Vigilância Sanitária, também estão presentes para prestar assistência e orientar a população.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural também participará, oferecendo orientações sobre plantio, realizando encomendas de mudas frutíferas e disponibilizando uma equipe de arborização para a realização de podas, confiante assim para o desenvolvimento sustentável da região.

A infraestrutura será desenhada pelos setores de Bueiros, Construção, Iluminação, Limpeza Pública e de Patrolamento e Encascalhamento de Ruas, mostrando o comprometimento com a melhoria das vias e do espaço urbano.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também terá sua participação através do Procon, que garantirá a defesa dos direitos do consumidor, e do Balcão do Empreendedor (MEI), incentivando o empreendedorismo local e tratando de questões relacionadas a microfinanças.

Além disso, as Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Administração, de Planejamento e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania estarão presentes para apresentar seus projetos e esclarecer dúvidas junto à população, fortalecendo a interação e a transparência entre a administração pública e os cidadãos.

O programa “Prefeitura nos bairros” representa uma oportunidade para que os moradores participem ativamente da construção de uma cidade melhor e mais inclusiva.