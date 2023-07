Seminário Latino-americano de Educação e Cultura com a participação de renomados palestrantes teve casa cheia

O evento, voltado para os professores da rede pública municipal, teve como objetivo debater uma educação global e acolhedora, pautada no direito à educação, à igualdade e à oportunidade, com um olhar atento às necessidades individuais de cada estudante.

A programação do seminário foi convidada e conto com a presença de representantes profissionais da área educacional, vindos de diferentes partes do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e do próprio Rio Grande do Sul.

No primeiro dia do evento, o rapper, educador social e poeta caxiense, Chiquinho Divillas, abordou a importância da educação e cultura para a inclusão social. Em seguida, a pedagoga e doutora em Informática da Educação, Patrícia Grasel da Silva, falou sobre as intencionalidades pedagógicas em tempos de conectividade.

Durante a tarde do primeiro dia, foram realizadas palestras simultâneas com temas específicos, como educação cultural indígena guarani, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e projetos de vida, educação bilíngue e do campo, internacionalização da educação, práticas audiovisuais para professores e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na educação infantil. Essas palestras contaram com a presença de especialistas renomados como Larisa da Veiga Vieira Bandeira, Vherá Poty, Bianca Pontin, Angelita Tatiane Silva dos Santos, Vera Feliceti, Rafael Folman Chernack, Gustavo Spolidoro e Flávia Bruzinski de Souza. À noite, ocorreu a “Mostra Diálogos”, com a apresentação de projetos educativos incluídos por professores da rede municipal.

No segundo dia do evento, o escritor Frei Betto trouxe uma fala focada na motivação e nos valores humanos. Logo após, a professora Ananda Nochi discorreu sobre “natureza no brincar e aprender”, abordando tanto aspectos teóricos quanto práticos. Durante a tarde, o palestrante Guto Niche falou sobre metodologias ativas e didáticas, enquanto Lisandra Alfaro tratou do Atendimento Educacional Especializado (AEE) sob a perspectiva de uma educação inclusiva.

O último dia do seminário contou com as participações de Mariângela Pozza, que abordou o tema “saúde mental na escola”, Adriano Canabarro, que discutiu a “cultura digital”, e Dinamárcia Maciel de Oliveira, que tratou de “proteção e cuidado com as escolas”. O encerramento do evento ficou por conta do palestrante e músico Thedy Corrêa, que teve histórias emocionantes relacionadas à música e à educação e, ao final, apresentou a plateia com os grandes sucessos da banda nacional “Nenhum de Nós”.

Além das palestras e momentos culturais, o seminário contorno com a participação de escolas municipais, que apresentava teatro e corais. Também foram exibidas curtas-metragens do Coletivo Multicultural, e a empresa “Inclusive” providenciou a interpretação em Libras de todas as palestras, garantindo acessibilidade aos participantes surdos.

Uma das iniciativas bem-sucedidas da organização foi a parceria com a Rede Conesul para informatizar todo o processo de credenciamento, o que permitiu um fluxo tranquilo durante as entradas e facilitou o acesso posteriormente aos certificados.

Segundo os organizadores, o Seminário Latino-americano de Educação e Cultura cumpre seus objetivos ao atender diversas demandas no campo da educação, proporcionando uma variedade de palestras com profissionais reconhecidos no meio educativo brasileiro. O evento fortaleceu a troca de conhecimentos e experiências entre os educadores, confiante para a construção de uma educação mais inclusiva e compatível na cidade de Alegrete e região.

Com o sucesso dessa edição, fica a expectativa para a continuidade e o crescimento do evento nos próximos anos, fortalecendo ainda mais o compromisso com o desenvolvimento educacional e cultural da comunidade.

Créditos: Katiuscia Oliveira Pedroso.