Enchente provoca novo cancelamento de rodada do Citadino de Futsal em Alegrete

A organização do Citadino de Futsal de Alegrete confirmou o cancelamento de mais uma rodada da competição. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (5) pelo presidente da Associação Jogos de Salão (AJS), Fernando Nascimento, por meio das redes sociais.

A competição é promovida pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e está sendo realizada pela AJS. A rodada desta semana não será realizada em razão da situação de emergência decretada no município após a elevação do nível do Rio Ibirapuitã e os impactos provocados pela enchente.

Em comunicado direcionado às equipes, Fernando Nascimento informou que a rodada foi suspensa e que a organização deverá encaminhar um novo planejamento para a sequência da competição.

Segundo a AJS, ainda restam 18 jogos da fase classificatória. A previsão é que as partidas sejam retomadas a partir de 13 de outubro de 2026, com a programação se estendendo ao longo do mês de novembro.

A organização informou ainda que novas informações sobre datas, horários e confrontos serão repassadas às equipes participantes, à imprensa e aos torcedores.

Segunda semana consecutiva com alterações

Esta é a segunda semana consecutiva em que a programação do Citadino de Futsal sofre alterações. Na semana passada, uma rodada também precisou ser cancelada em razão do temporal que atingiu o distrito de Passo Novo, causando danos em centenas de imóveis e afetando diferentes setores da comunidade.

Agora, a situação de emergência provocada pela enchente no município volta a interferir no calendário esportivo de Alegrete.

Com a suspensão desta semana, a competição terá seu calendário reorganizado para que os 18 jogos restantes da fase classificatória sejam disputados a partir de 13 de outubro, conforme o novo planejamento que será divulgado pela organização.