Semeadura do arroz avança e passa dos 84% da área em Alegrete

Embora, algumas regiões ainda sofrem com as enchentes. O atraso na semeadura, é mais acentuado na Região Central do Estado e na Planície Costeira Interna, que são regiões onde as precipitações foram maiores e, no caso da Região Central, bastante influenciada pelas cheias dos rios. Já a Zona Sul é a região com maior percentual de semeadura, se aproximando do final. Esses dados são coletados semanalmente pelas equipes dos Nates da autarquia.

Em Alegrete, a situação segundo informações colhidas junto a 9ª Nate, dão conta que no município o percentual da área estimada semeada é de 84.4 %, dados referente a última semana. Conforme o engenheiro agrônomo Nourival Grande dos Santos Neto, da empresa Amigos Consultores, que presta assessoramento técnico na região, e corresponde a 14% no município, a semeadura alcançou 98% e está com 30% de irrigação em andamento. A Fronteira Oeste possui uma área de 232.963 ha, e atingiu 86,51% dos 69.305 ha previstos.

A chuva que recuou um pouco, tem previsão de retornar entre hoje e quarta-feira, em menores acumulados diários. Na quinta, o a frente fria se afasta na Metade Sul do RS, e o tempo deverá abrir. Os acumulados de precipitação até o dia 07 de dezembro deverão variar de 40 a 100 mm. Os maiores acumulados deverão ocorrer na Metade Oeste do Estado.