Encontro do QG da Graxa reúne diferentes gerações e estilos sobre rodas

O encontro do QG da Graxa contou com aproximadamente 55 carros, além de motocicletas, proporcionando uma tarde de confraternização, troca de experiências e admiração por veículos de diferentes épocas e estilos.

Com apenas quatro meses de existência, o grupo já conquistou expressiva visibilidade nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações e ampliando sua presença também nos encontros presenciais.

Entre os veículos que chamaram a atenção do público estava um Miura em homenagem ao piloto Ayrton Senna, referência do automobilismo brasileiro. Outro destaque foi a Chevrolet D10, caminhonete que acumula mais de 250 mil seguidores nas redes sociais e desperta o interesse de admiradores por onde passa.

Leia mais:Deca, o “Teatino de Alegrete”: a prosa simples que está conquistando as redes sociais

O encontro também contou com diversas relíquias automotivas, modelos mais recentes e motocicletas, mostrando a diversidade de estilos que fazem parte do universo dos apaixonados por motores.

A proposta do QG da Graxa é reunir todos os públicos em torno de uma paixão em comum, sem distinção entre carros antigos, modernos, originais ou personalizados. Cada veículo representa uma história, uma lembrança e a identidade de seu proprietário.

Mesmo com pouco tempo de formação, o grupo demonstra crescimento nas plataformas digitais e fortalece sua presença na comunidade automotiva de Alegrete e região.

O encontro deste domingo reforçou o espírito de amizade e integração que movimenta o QG da Graxa, mostrando que, independentemente da marca, do modelo ou do ano de fabricação, o que une os participantes é o amor pelos motores.