Paróquia São José celebra Missa de Finados no Cemitério Municipal de Alegrete

A Paróquia São José, de Alegrete, convida toda a comunidade para participar da Santa Missa do Dia de Finados, que será celebrada na segunda-feira, 2 de novembro, às 8h30min, no Cemitério Municipal.

A celebração será um momento de fé, oração e reflexão, dedicado à memória das pessoas que já partiram, adianta o padre Alvano Setembrino de Freitas. A data, tradicionalmente marcada pela visita aos cemitérios e pelas homenagens aos entes queridos, também representa uma oportunidade para os fiéis renovarem a esperança na vida eterna e confiarem seus falecidos à misericórdia de Deus.

Conforme o convite divulgado pela Matriz São José, a missa busca reunir familiares e membros da comunidade em uma celebração de amor, saudade e confiança na promessa da ressurreição.

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Fé e esperança na vida eterna

O Dia de Finados é uma ocasião especial para recordar familiares, amigos e pessoas queridas que já faleceram. Para a tradição católica, a data é marcada pela oração pelos falecidos e pela reflexão sobre a esperança da ressurreição em Cristo.

O paróco destaca a importância de encontrar conforto na fé, especialmente diante da saudade e da ausência daqueles que fizeram parte da vida de tantas famílias.

Como inspiração para a celebração, a comunidade é convidada a refletir sobre a passagem bíblica de João 11,25: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.”

A passagem reforça a mensagem cristã de esperança e a confiança na vida eterna, convidando os fiéis a vivenciarem a data por meio da oração e da comunhão.

Comunidade está convidada a participar

A Paróquia São José reforça o convite para que a comunidade alegretense participe da celebração, levando suas intenções e orações em memória daqueles que partiram.

O encontro no Cemitério Municipal pretende proporcionar um momento de recolhimento espiritual, no qual a saudade se une à fé e à esperança cristã.

A orientação é para que familiares, amigos e demais fiéis se reúnam para a celebração e compartilhem esse momento de oração, homenagem e renovação da confiança em Cristo Ressuscitado.

Serviço

Evento: Santa Missa do Dia de Finados

Santa Missa do Dia de Finados Data: segunda-feira, 2 de novembro

segunda-feira, 2 de novembro Horário: 8h30

8h30 Local: Cemitério Municipal de Alegrete

Cemitério Municipal de Alegrete Realização: Paróquia São José – Matriz São José