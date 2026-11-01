Deca, o “Teatino de Alegrete”: a prosa simples que está conquistando as redes sociais

Tem gente que nasce com o dom da prosa. Gosta de conversar, contar histórias, observar o que acontece ao redor e compartilhar suas impressões com quem estiver disposto a ouvir. Em Alegrete, José Dorneles Almeida, conhecido como Deca Dorneles ou simplesmente Teatino, é um desses personagens que fazem da simplicidade uma marca registrada.

Aos 75 anos, o alegretense encontrou nas redes sociais uma maneira de estar ainda mais próximo da cidade que faz parte de sua história. Com um celular na mão, jeito espontâneo e o linguajar típico de quem carrega o Rio Grande do Sul na alma, ele passou a registrar cenas do cotidiano, comentar acontecimentos e mostrar diferentes lugares de Alegrete. O resultado foi surpreendente: seus vídeos começaram a alcançar milhares de pessoas.

Do Silvestre para o mundo digital

Criado no Silvestre, distante da movimentação urbana, Deca construiu sua trajetória com as características de quem conhece a vida do interior e valoriza uma boa conversa. Em 1991, mudou-se para a cidade e passou a conviver mais de perto com as novidades e modernidades que, como ele próprio costuma dizer, foram chegando.

Leia mais: João Tolfo, o mais antigo livreiro de Alegrete

Entre elas, estava o telefone celular, que acabou se transformando em uma ferramenta de comunicação e aproximação com a comunidade.

No início, a ideia era simples: fotografar um canto da cidade, registrar outro e compartilhar as imagens no Facebook. Sem grandes pretensões, Deca começou a publicar os registros e, aos poucos, conquistou amigos e despertou o interesse de quem acompanhava suas postagens.

As fotografias deram lugar aos vídeos. E foi diante da câmera que surgiu o Teatino que hoje tantos alegretenses conhecem.

Com seu jeito espontâneo, começava saudando os seguidores com um bom-dia ou uma boa-noite e logo anunciava:

“Bombeia só, Teatino tá aqui na Praça, onde estão reformando. Vou mostrar pra vocês!”

Estava lançado o bordão que se tornaria uma de suas marcas. As visualizações começaram a crescer, o público passou a acompanhar suas publicações e aquilo que começou como uma simples experiência ganhou proporções que ele próprio não imaginava.

“Eu nunca pensei nisso, fazia e largava na rede. Não tinha noção da coisa”, conta Deca.

Leia mais: A administradora de empresa que mudou a vida produzindo moranguinhos no Caverá

Sem edição, sem roteiro e com muita personalidade

O segredo do Teatino talvez esteja justamente na ausência de complicações. Seus vídeos não dependem de montagens elaboradas, efeitos especiais ou edições sofisticadas. Ele grava, fala com os internautas e publica.

A espontaneidade é parte da identidade do personagem. Deca não esconde que, no começo, se sentia meio desajeitado diante da câmera. Mas a vontade de mostrar o que acontece em Alegrete falou mais alto.

Os números ajudam a dimensionar o alcance dessa iniciativa. Um vídeo em que relatou uma queda sofrida na rua, que deixou um hematoma no olho esquerdo, alcançou 9.890 de engajamento, conforme os dados mencionados pelo comunicador. Outras publicações chegaram a registrar 177.840 visualizações.

O crescimento da audiência foi tão significativo que ele precisou transformar seu perfil pessoal no Facebook em uma página profissional. A mudança, porém, não alterou a essência do trabalho: a conversa continua direta, simples e próxima do público.

Uma vida marcada pela conversa

A facilidade de conversar com as pessoas não surgiu com a internet. Deca conta que já tinha experiência com negócios e representações comerciais, por meio da empresa Teatino Negócios e Representações do Deca. A atividade proporcionava contato constante com o público, favorecendo a interação e fortalecendo sua habilidade de prosear.

A veia comunicativa também vem dos tempos do Silvestre. Naquela época, ele conta que chegava a organizar bailes, reunindo pessoas e ajudando a movimentar a comunidade.

Essa trajetória ajuda a compreender por que a câmera parece ter se tornado uma extensão natural de sua personalidade. Para Deca, comunicar é, antes de tudo, conversar. E, na internet, a praça, a rua e os acontecimentos da cidade viraram cenários de encontros virtuais.

Além de mostrar locais e situações do cotidiano, o Teatino também se arrisca a comentar notícias nacionais e acontecimentos internacionais de maior repercussão. Colorado de carteirinha, ele não esconde suas paixões, mas mantém o estilo de conversa tranquila que caracteriza suas publicações.

Uma mensagem em tempos de eleição

Em meio à repercussão dos acontecimentos políticos, Teatino também utiliza seus vídeos para falar sobre democracia e convivência. Em uma de suas publicações, chama a atenção dos seguidores com seu jeito característico:

“Bombeia só como as coisas acontecem em tempo de eleição. Háy que se pensar. E que cada um vote com sua consciência e viva a democracia sem ódio sem raiva”.

A mensagem traduz uma preocupação com o respeito às diferenças e com a importância de preservar o diálogo, mesmo diante de opiniões divergentes.

E um vídeo com a mensagem do final de semana não pode faltar: Buenas Xirús e Xirúas desta nossa querida Pátria Gaúcha um domingo loco de bueno pra nós com a proteção do Patrão Velho lá de riba. E ninguém larga a mão de ninguém amor no coração sempre, ódio nunca. Um abraço bem Teatino aqui do Alegrete., foi o post, ainda na sexta-feira, pós entrevista.

Em outro vídeo, resume sua proposta de comunicação com uma frase que carrega o orgulho de quem conhece e valoriza sua terra:

“E assim o Teatino vai mostrando como as coisas acontecem no meu Alegrete.”

O agradecimento e a promessa de novidades

Durante a visita à redação do Portal Alegrete Tudo, Deca falou sobre sua experiência nas redes sociais e aproveitou a oportunidade para gravar mais um vídeo. Na saída, deixou um agradecimento ao portal e à Rádio Nativa pela recepção.

“Hoje o agradecimento do Teatino vai para o Portal Alegrete Tudo e Rádio Nativa. Gracias, gurizada, me trataram muito bem”, disse aos seguidores.

O registro foi feito nas escadarias da Rádio Nativa, onde ele encerrou a gravação deixando uma promessa no ar: em breve, os internautas vão saber novidades sobre o Teatino.

O valor de ser quem se é

Nascido em 1951, criado no Silvestre e aposentado, José Dorneles Almeida descobriu nas redes sociais uma nova forma de participar da vida de sua cidade. Sem grandes produções ou fórmulas prontas, construiu um espaço próprio, sustentado pela autenticidade, pela conversa e pelo interesse em mostrar o cotidiano de Alegrete.

Sua história revela como as ferramentas digitais podem aproximar gerações, valorizar personagens locais e ampliar as possibilidades de participação na comunidade.

No caso do Teatino, não é preciso muito: basta um celular, um acontecimento para mostrar e aquela vontade de prosear que o acompanha há décadas. E, quando a câmera começa a gravar, lá vem ele, com seu jeito inconfundível, anunciando a chegada:

“Bombeia só, Teatino tá aqui!”