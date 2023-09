Encontro estadual de jipeiros em Uruguaiana teve a presença dos Baguais do Barro, de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O encontro teve início na última sexta-feira com um passeio noturno pelas trilhas da região. Sob a luz das estrelas, os jipeiros exploraram terrenos acidentados, desafiando suas habilidades de direção em um ambiente único. A noite foi repleta de camaradagem e histórias compartilhadas em torno das fogueiras.

No sábado, a ação continuou durante todo o dia, com os jipeiros enfrentando uma série de obstáculos desafiadores. Aventuras que incluíram trilhas íngremes, terrenos enlameados e muita água. A coragem e a perícia dos participantes foram postas à prova, resultando em momentos emocionantes e impressionantes exibições de destreza no volante.

Tudo fechado no feriado de 20 de setembro em Alegrete

Motorista derruba poste, foge do local e deixa um prejuízo de mais de 3 mil reais ao patrimônio público

A presença dos “Baguais do Barro”, de Alegrete, trouxe ainda mais energia ao encontro. Com a paixão pelo off-road e experiência nas trilhas, o grupo adicionou um elemento extra de diversão e competição ao evento, compartilhando conhecimento e trocando histórias com os colegas jipeiros de Uruguaiana.

Além das emocionantes aventuras, o evento de jipeiros proporcionou uma oportunidade para os participantes fortalecerem laços de amizade.

Jipeiros de Alegrete ganharam prêmio de maior comboio, pelo maior número de viaturas 4×4 e 4×2.