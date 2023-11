Engenheiro alegretense recebe prêmio do Comando do Exército no Rio de Janeiro

Depois da conclusão do doutorado em Engenharia Eletrônica, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São Paulo, o alegretense Juner Menezes Vieira viveu outro dia de grande emoções na última quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Na sede da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, recebeu a premiação no âmbito do concurso de Artigos Científicos, em nível de doutorado, na área de Exatas, durante o 8º. Seminário dos Programas de Pós-Graduação das Forças Armadas (FFAA) e do Ministério da Defesa (MD) realizado nos dias 07 e 08 de novembro na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no Rio de Janeiro (RJ).

O Ministério da Defesa conferiu a Juner o certificado de 1° lugar na categoria Doutorado, área de Exatas, do Concurso de Artigos do 8° Seminário dos Programas de Pós-Graduação das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. Juner, reforça que sua formação acadêmica foi toda constituída na Unipampa de Alegrete, no curso de Engenharia de de Telecomunicações.

Coube ao General de Exército Francisco Carlos Machado Silva, Chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, fazer a entrega do Certificado ao alegretense. O engenheiro salientou que é muito gratificante receber esse tipo de homenagem, fortifica sempre a evolução do ser humano, disse Juner.