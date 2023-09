Entre as 20 maiores arrecadações do RS, Fundos da Criança e do Idoso recebem valores em Alegrete

Foi efetuado o repasse aos Fundos da Criança e do Adolescente dos valores efetivamente arrecadados na Declaração de Imposto de Renda 2023.

Assim, os valores depositados nas contas dos Fundos de Alegrete foram os seguintes. FDCA (Criança e Adolescente): 122 destinações – Valor depositado: R$ 205.286,77 e FDI (idoso) – 134 doações – valor repassado: R$ 220.727,62.

Foi um pouco abaixo do valor declarado, cuja soma totalizava, entre os dois Fundos, um valor de R$ 438.000,00. O total efetivamente arrecadado somou algo ligeiramente acima de 426.000,00.

Importante destacar o desempenho do Fundo do Idoso, que é recente nesta modalidade de arrecadação diretamente na Declaração e já superou, neste ano, a arrecadação do Fundo da Criança. De acordo com Gilmar Martins, servidor da Receita Federal em Alegrete, é possível arrecadar e aplicar mais e melhor. De qualquer modo, ele salienta que Alegrete pode ser considerado um bom exemplo, pois está entre as 20 maiores arrecadações totais (na soma dos dois Fundos), no RS.

“Um agradecimento especial aos profissionais de contabilidade que divulgam e incentivam que seus clientes declarantes façam estas destinações, tão importantes para a aplicação em projetos sociais das entidades que atuam na área da infância e adolescência e junto à população idosa”, destaca o profissional.