Produtores dos Pinheiros pedem, na Câmara, asfaltamento daquela estrada rural

A sessão da Câmara de Vereadores foi marcada pelo espaço regimental proposto pelo vereador Vagner Fan em que moradores da região dos Pinheiros ocuparam o plenário com o pedido de asfaltamento daquela estrada do interior de Alegrete.

Eles querem apoio da Câmara, no sentido de intermediar a viabilidade para pavimentar um pouco mais de 15km daquela estrada vicinal. Gabriel Henrique Modkoswski, um dos produtores presentes, diz que neste trajeto são mais de 110 propriedades rurais e que na localidade tem uma indústria de pão, de bombacha, quatro tambos de leite e inúmeras pequenas propriedades que trabalham na atividade rural. A comunidade dos Pinheiros- 4º sub distrito de Vasco Alves está engajada nesta luta pelo asfaltamento da estrada, porque isso vai ajudar no trabalho, escoamento do que se produz naquela região do interior de Alegrete e, ainda acesso ao Polo dos Pinheiros.A reivindicação ocorreu no dia 31.

Vereador Vagner Fan que propô o espaço Regimental