Pela primeira vez, vereadora de Alegrete integra executiva estadual do PDT

Mulheres participando da política é um desafio cada vez mais perseguido por mulheres de todos os partidos. Em Alegrete, elas como vereadoras, ainda têm representação tímida na Câmara de Vereadores com apenas três, dentre 15 homens. No último final de semana, as mulheres e homens do PDT do estado e de Alegrete participaram da Convenção Estadual, na sede do partido que homenageou Miguelina Vechio ( in memorian) e que escolheu o novo presidente e executiva do partido no RS. O ministro da previdência, Carlos Luppi presidente nacional do Partido esteve no evento.

E um fato que lisongeia os pedestistas locais foi a indicação, pela primeira vez, de uma mulher alegretense, a vereadora Dileusa Alves para integrar a executiva estadual do PDT, presidida por Romildo Bolzan. Foi um momento ímpar para o partido, quando a vereadora, Dileusa foi escolhida para a executiva estadual do PDT. Também participaram da convenção a outra vereadora Firmina Soares que integra o Conselho Fiscal, o presidente do diretório local, Sivens Carvalho e esposa, assessores e filiados do PDT de Alegrete .

Deputado Afonso Motta e vereadora Firmina Soares

Sivens Carvalho-presidente do PDT e esposa Amélia Carvalho