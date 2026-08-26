Entre becas e jalecos, Urcamp celebra nova etapa na formação de acadêmicos em Alegrete

Cerca de 300 pessoas, entre acadêmicos, familiares, professores e convidados, participaram da solenidade que marcou uma nova etapa na formação dos estudantes.

A cerimônia reuniu acadêmicos dos cursos de Direito, Medicina Veterinária e Fonoaudiologia. A proposta é valorizar momentos simbólicos da trajetória universitária e aproximar familiares das conquistas vivenciadas pelos estudantes durante a graduação.

Para garantir a participação dos familiares das turmas envolvidas, a programação foi realizada em duas etapas. Durante a solenidade, familiares e companheiros fizeram a entrega das becas aos acadêmicos: 11 estudantes do curso de Direito, 47 de Medicina Veterinária e uma acadêmica de Fonoaudiologia.

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Rito de passagem na formação acadêmica

Presidida pelo reitor da Urcamp, professor doutor Guilherme Cassão Marques Bragança, a cerimônia destacou a importância dos ritos de passagem na vida universitária e profissional.

Segundo o reitor, a iniciativa também representa uma oportunidade de reforçar o compromisso dos acadêmicos com a formação e com a atuação nos espaços profissionais onde desenvolverão suas práticas e estágios.

“Temos uma instituição com nota máxima no Ministério da Educação. Estas celebrações trazem a oportunidade de reforçar tanto o propósito de cada acadêmico quanto a disposição de levar impacto aos espaços de trabalho onde as práticas serão desenvolvidas. É a Urcamp fazendo diferença pela qualidade de seus acadêmicos”, afirmou Bragança.

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A presença de familiares foi um dos pontos de destaque da noite. A entrega simbólica das vestimentas marcou, para os estudantes, a passagem para uma nova fase da graduação, acompanhada por aqueles que participam de suas trajetórias acadêmicas.

Compromisso com a comunidade

A presidente da Fundação Attila Taborda, professora Mônica Palomino, encerrou a cerimônia ressaltando o caráter comunitário da Urcamp e o papel do ensino superior na formação de profissionais para a região.

“Somos uma instituição comunitária, por isso, todas as respostas que oferecemos ao desenvolvimento da região passam pela nossa capacidade de preparar a sociedade mediante o acesso ao ensino superior”, destacou aos familiares.

A solenidade também contou com a participação de professores, orientadores de estágios e representantes de diferentes instituições e entidades ligadas às áreas profissionais dos cursos.

Entre os presentes estiveram a gestora do Campus Alegrete, professora doutora Janine Taís Homem Echevarria Borba, que também coordena os cursos de Direito e Educação Física; a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, professora doutora Adriana Lucke Sitgger; e o supervisor das atividades práticas do curso de Direito, professor Cléber Batanolli.

Também participaram o juiz de Direito e professor do curso de Direito da Urcamp, professor doutor Rafael Echevarria Borba; a promotora de Justiça Lívia Menezes Simão; a advogada Ingrid Urbaneto, representante da Subseção local da OAB; o presidente da Associação dos Médicos Veterinários de Alegrete, Vitorino Dorneles; e o presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito, Éric Natan da Cunha Fioravante de Miranda.

A cerimônia da beca e do jaleco passa a integrar o calendário acadêmico da Urcamp como um momento de celebração e reconhecimento das etapas da formação universitária. Em Alegrete, a primeira edição reuniu estudantes, familiares e representantes da comunidade acadêmica em uma noite marcada pela emoção e pela expectativa diante dos próximos passos da vida profissional.

Fotos: Décio Marini