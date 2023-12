Fabiano Silva é campeão da Série Ouro no Paraná com o Pato Futsal

O Pato Futsal é o campeão da Série Ouro do Campeonato Paranaense. No último domingo (10), com o apoio da torcida, a equipe venceu a Acel Chopinzinho por 4 a 2, com gols de André (duas vezes), Danilo Baron e Gê, aniversariante do dia, no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco. Edmar e Formiga fizeram os tentos do time visitante.

Do lado do Pato, o alegretense Fabiano Silva ergueu seu primeiro grande título na função de preparador físico. Fabiano encerrou a temporada com chave de ouro. “Conseguimos realizar uma temporada boa. Na parte física todos terminaram inteiros. Tivemos problemas sim, mas dentro do aceitável pela exigência das competições”, destacou o professor.

O alegretense atendeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo, quando acabara de sair de uma reunião de planejamento para temporada 2024. Saindo de férias, ele retorna aos trabalhos no dia 15 de janeiro. Ele adianta que haverá mudanças na comissão técnica, porém continuará à frente da preparação física do Pato Futsal.

O primeiro grande compromisso da equipe do Paraná será a Super Copa no final de fevereiro. “Vale vaga para Libertadores. Vamos trabalhar forte”, afirma.

Com o título da Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Pato Futsal conquistou vaga na Taça Brasil de 2024 e levou a quantia de R$ 40 mil em premiação. É a segunda vez que a equipe conquista a elite do futsal do Paraná, pois tinha sido campeão em 2017. A Acel era a atual campeã da competição, fica com o vice e fatura R$ 15 mil de bônus.

Fotos: reprodução