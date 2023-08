Equipes da Unimed e Uniair realizaram esforço coletivo para salvar um bebê prematuro

Share on Email

Num trabalho essencial em prol da vida, Unimed Alegrete e Uniair uniram forças em uma missão crucial.

No último dia 19, a Unimed Alegrete, em parceria com a equipe da Uniair, aeronave de transporte médico, uniram forças para garantir o deslocamento seguro e ágil de um recém-nascido que necessitava de tratamento especializado na UTI Neonatal da Santa Casa de Alegrete. Nesse ato de solidariedade e colaboração, os profissionais de saúde demonstraram compromisso com o bem-estar e a saúde da comunidade.

O técnico de enfermagem Carlos Florindo e o motorista Júlio Arrussul, ambos integrantes da Unimed Alegrete, desempenharam um papel fundamental nessa missão. O recém-nascido, vindo da cidade de Erechim, precisava receber atendimento na UTI Neonatal da Santa Casa de Alegrete, onde o tratamento especializado pode oferecer a melhor chance de recuperação.

Após encaminharem o recém-nascido para Santa Casa de Alegrete, os profissionais da Unimed se deslocaram com a equipe médica que veio na aeronave da Uniair para o aeroporto de Uruguaiana. Essa ação foi necessária devido à falta de iluminação no aeroporto de Alegrete, que não permite voos noturnos.

A parceria entre a Unimed Alegrete e a Uniair reflete o compromisso de ambas as instituições em oferecer cuidados de saúde abrangentes e eficazes à comunidade. O trabalho conjunto dessas equipes multidisciplinares permitiu que um bebê em situação crítica recebesse a atenção necessária no momento certo. Essa ação não apenas salva vidas, mas também serve como um lembrete inspirador do poder da colaboração e da dedicação dos profissionais de saúde.