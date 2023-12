Equipes de Alegrete disputam maior Copa Santiago de Futsal de todos os tempos

A Terra dos Poetas será palco neste fim de semana, dias 16 e 17 de dezembro, da 14ª Copa Santiago de Futsal Menor, até então, a maior de sua história.

O evento, conhecido como “Copa do Bolinha”, é considerado o maior da categoria no estado e terá um total de 168 equipes participantes, atraindo para a cidade atletas de 35 municípios gaúchos, além da Argentina e do Uruguai.

O município de Alegrete estará presente na competição com várias escolinhas e clubes de futsal que fomentam as categorias de base: RG Futsal, Eliseos Futsal, Arena Alegrete, Real Alegrete, AEC, CAID e Assad.

A Copa Santiago, é idealizada pelo desportista Paulo Rodrigo Paz (Bolinha) e conta com o apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Esportes e da Liga Santiago de Futsal. Pela primeira vez em 14 anos, o evento conta com a aprovação de um projeto através do Pró-Esporte, lei de incentivo estadual que permite às empresas investirem parte do valor de impostos em apoio ao esporte.

Neste primeiro ano, de maneira também inédita, o Bazana Supermercados atuará como patrocinador master, absorvendo os R$ 121.800,00 disponibilizados para o projeto.

A abertura oficial da Copa Santiago acontece no sábado (16), no Ginasião. Após, os jogos serão disputados em oito ginásios da cidade. Os campeões de cada categoria começarão a ser conhecidos no início da noite de domingo (17).

Turismo e economia

A expectativa da organização do evento é de que mais de 5 mil pessoas visitem Santiago durante os dois dias de competições. Além dos atletas, comissão técnica e familiares, a competição também contará com a presença de profissionais de captação de atletas ligados a grandes clubes do Brasil, como Grêmio, Internacional e São Paulo.

Na cerimônia de abertura também marcarão presença atletas profissionais que passaram pela Copa, como o volante Charles, atualmente no futebol da Dinamarca, e o pivô Sodré, atleta do Corinthians Futsal.

A Copa Santiago é um evento importante para Santiago, movimentando a economia local e promovendo o esporte.

Foto: Prefeitura Municipal de Santiago