Entidades que lutam contra violência da mulher querem viatura Maria da Penha a serviço da causa

A Procuradoria da Mulher que atende na Câmara de Vereadores está, permanentemente, em atividade para ajudar mulheres vítimas dos mais variados tipos de violência, quer seja física, patrimonial ou psicológica em Alegrete. Isso também acontece com outras instituições que brigam por esta causa na cidade. Uma demanda que já haviam conquistado, conforme a Vereadora Dileusa Alves, era uma viatura Maria da Penha para patrulhamento e atendimento nestes casos.

Acontece, segundo a edil, que devido não ter o Programa para o Município e a falta de efetivo para este fim, o veículo foi destinado ao patrulhamento ostensivo na cidade. Porém, como já haviam conquistado a viatura, elas vão a Santana do Livramento buscar informações com o comando regional da Brigada Militar, e depois, na Secretaria de Segurança, em Porto Alegre . – Temos que lutar, porque com um veículo específico para casos de Maria da Penha nosso trabalho e o das instituições e ONGs teria um respaldo bem melhor, atesta a vereadora e ativista das causas em defesa das mulheres, Dileusa Alves.