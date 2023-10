Intervenções cênicas, música e inauguração do Recanto dos Poetas na Feira do Livro

No lonão, desde às 9h, projetos escolares estão sendo apresentados. Ao longo do dia haverá intervenções cênicas, com Jairo Klein e exposição do acervo “Biblioteca NERD”.

Em formato 360º, a 42ª Feira do Livro de Alegrete está centralizada, no coração da cidade (Praça Getúlio Vargas). No horário das 9h às 12h e das 13h30 às 18h é possível participar do Troca-troca de livros, ação “Liberte um Poema” e demonstração do “Baja Game” no stand da Unipampa.

Às 9h30 e 10h30 ocorre o espetáculo “Papelito Leitura”, com Sérgio Rosa / Venâncio Aires. 9h45min, tem teatro com texto de autoria da aluna Lívia Parcianello de Freitas – 1ª série EM do Colégio Divino Coração. Às 10h acontece o espetáculo teatral “Lili Inventa o Mundo” do Grupo Masckara de Cruz Alta.

Ao meio-dia, contações de histórias com Karina Maia Dick de Santa Maria, atividade exclusiva para os pólos educacionais.

Programação (Tarde)

14h – Contação de Histórias para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental voltadas para o ensino de Ciências (UERGS)

– 14h – Apresentação de projetos das escolas

– 14h30 – Releitura de histórias com as crianças de uma EMEI e as residentes do Programa Residência Pedagógica (UERGS) para crianças dos 04 aos 08 anos

– 14h45 – Música interativa – Música: Ciranda dos bichos/ Palavra cantada – Turma 21 / Colégio da URCAMP Raymundo Carvalho

– 15h e 16h – Contações de histórias, com Karina Maia Dick / Santa Maria

– 15h – Espetáculo “Lili Inventa o Mundo” – Grupo Masckara / Cruz Alta

– 16h – Apresentação de projetos das escolas

– 17h – Projeto Literatrando / Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Noite

– 18h – Inauguração do Recanto dos Poetas de Alegrete

– 18h – Lançamento de livros

– 18h30 – Apresentação da Escola de Música Oficina do Som / Alegrete

– 19h – Show musicais – Aldeia do Rock