Escola busca a inserção social e cultural dos alunos durante a pandemia

Desde o início da pandemia os professores se organizaram para atender os alunos de uma maneira interessante e que alcançasse o maior número deles.

As aulas via Google Meet foi uma forma de aproximação e também de ensinamentos. A Escola Freitas Valle, realiza aula uma vez por semana. Neste período, além do aprendizado também há apresentação de trabalhos, realização de mostras e o momento cultural. Durante as aulas online participam sempre em torno de 70% dos alunos, que são um total de 35 alunos contando as duas turmas de 1°anos da Escola Freitas Valle – disse a professora.

A docente disse que durante os meses de agosto e setembro a turma realizou trabalhos com animais de estimação, onde cada aluno pode demonstrar seu amor aos animais, também houve a Mostra folclórica sobre as lendas do Sul. Cada aluno fez trabalho de pesquisa e contou oralmente para os colegas e professores, além disso, usaram material reciclado para fazer o personagem do trabalho.

“Para iniciarmos a semana farroupilha, resolvi conectar os alunos com a cultura gaúcha convidando pessoas que fazem parte deste contexto para fazerem uma fala sobre nossas tradições. Os convidados são: Patrícia Pedrozo por ser uma cantora e compositora renomada em nosso município e sempre demonstra interesse e disponibilidade para participar, colaborando com a educação. Lorenzo Tajes de Moraes que é 1° piá do CFTG, e também já foi meu aluno em outro momento. Bibiana Machado Sena que é dançarina na invernada juvenil do CFTG e participa de diversos festivais de música gaúcha cantando e encantados a todos. Isabelle Marzulo da Silveira, dançarina da invernada mirim do CFTG e 1° prenda mirim do CTG Osvaldo Aranha que é aluna da escola Freitas Valle e abrilhantará o evento com seus conhecimentos. Manuela Gonçalves dos Anjos dançarina da invernada mirim e prenda dente de leite do CFTG , também abrilhantando o evento com seus conhecimentos culturais. Desta forma estamos demonstrando o quanto nossos alunos estão aprendendo com essa nova forma de estudar”- completou a professora Daiane Campos Mendes.