Escola Cívico- Militar continua no Instituto Oswaldo Aranha

Um projeto que foi exaltado por muitos e criticado por outros, vai continuar em 2023. O Oswaldo Aranha vai manter seu projeto como escola cívico -militar.

A afirmação é do diretor da escola, professor Ernesto Viana, que informa que esse projeto é ligado a Brigada Militar do RS e até o final deste ano não receberam nada contra a continuidade do trabalho.

Com um monitor (PM) o trabalho consistiu em melhorar a disciplina, enfoque no respeito à escola, bens, colegas e professores, postura, dentre outros.

A escola cívico- militar Oswaldo Aranha contempla alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O diretor disse que os uniformes com calça e jaquetsa de abrigos já estão disponíveis e foram adquiridos com emenda o deputado Zucco no valor de mais de 100 mil reais

A escola cívico -militar estadual Oswaldo Aranha tem um monitor e pela quantidade de alunos deveria ter mais uns cinco, observou o diretor.

Relatos de pais como de uma mãe de uma adolescente que concluiu o fundamental, afirmam que o projeto ajudou na disciplina e formação, e que sua filha saiu do Oswaldo Aranha e passou bem classificada em seleção do IFFAr.

Quanto às necessidade física da escola, o diretor diz que precisam que liberam o terceiro andar do prédio da Rua General Sampaio, porque necessitam de espaço, assim como a conclusão do muro, mas ambas as obras são do governo do Estado.