GM fiscaliza circulação de carroça fora do horário determinado pela Prefeitura

O Decreto Municipal que determina que os veículos de tração animal não podem circular das 11h às 16h, nos meses de verão, para preservar os cavalos ja está em vigor.

Quem fiscaliza é a Guarda Municipal, disse a vereadora e ativista da OPAA, Dileusa Alves. As carroças que foram emplacadas vão ser mais rapidamente identificadas, e as demais quem avistar circulando fora do horário pode denunciar à Guarda, lembrou a vereadora.

Outra medida que ela informou, é sobre quem não emplacou a carroça, como medida de disciplinar esse meio de transporte, na cidade, poderá ter sua carroça recolhida.

A imagem de um internauta que mostra um carroceiro estava por volta das 13h 30min. circulando nas ruas de Alegrete com a temperatura bem elevada- fora do horário permitido para poupar os animais.

O Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso, informa que a grande parte de quem usa carroça, em Alegrete, já fez o emplacamento. – Quem ainda não fez foi notificado e vamos fiscalizar para que se cumpra o que foi determinado em respeito aos animais nestes fortes dias de calor.

O que foi determinado

Pelo documento, fica proibida a circulação de veículos de tração animal, bem como, ficar parado ou estacionado com o animal atrelado à carroça no perímetro urbano do município das 11h às 16h, durante os quatro meses de verão.

No caso de descumprimento destes horários, a carroça será recolhida pela Secretaria de Segurança Pública e somente poderá ser retirada mediante o pagamento de uma Urma. As carroças e animais vão para o centro de zoonoses da Prefeitura onde são levados os cavalos apreendidos em Alegrete.

Pelo Decreto, as pessoas físicas ou jurídicas que, comprovodamente, contribuírem para o descumprimento do decreto será aplicado, de forma cumulativa os valores dos artigos 2 e 3 do decreto.

Cabe a todos os orgãos de fiscalização quanto ao cumprimento do Decreto. Os valoress arrecadados, em caso de sanção aos carroceiros, serão aplicados exclusivamente nos cuidados e alimentação dos animais recolhidos.