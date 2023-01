Em recesso, Fórum trabalha em escalas de plantão

Durante o recesso da Comarca de Alegrete há uma escala de plantão regional

Durante o recesso, informou o Dr Rafael Echevarria Borba, temos servidores de plantão 24 horas (um servidor de cartório e um oficial de justiça), sendo que durante a semana, também, um servidor de sobreaviso em cada uma das Varas (Criminal, Família, 1ª e 2ª Cível). O mesmo acontece em São Francisco de Assis, ou seja, lá tem servidor do cartório e oficial de justiça de plantão 24 horas, bem como um servidor de sobreaviso em cada uma das Varas.

Todas as urgências do período do recesso são encaminhadas ao plantão e aos servidores de sobreaviso que repassam ao Juiz plantonista que examina todos os pedidos.

Apenas no sistema E-PROC no meu acesso, o Dr Rafael Borba disse que ingressaram 49 processos no plantão. Fora isso, tem pedidos no sistema SEEU (de execução penal).

E assim, já estiveram de plantão o Doutor Thiago Tristão Lima (substituto da 1ª Cível e Juiz da Vara de Família, ambas de Alegrete), Rafael Echevarria Borba (Juiz da Vara Criminal de Alegrete), a Doutora Helena Machado de Almeida (Juíza a 2ª Vara Judicial de São Francisco de Assis).

Atualmente o plantão está a cargo do Doutor Thomas Albert Muller (Juiz da 1ª Vara Judicial de São Francisco de Assis) e, por fim, ficará de plantão o Doutor Maurício Thurow (Juiz da 2ª Vara Cível de Alegrete).



O recesso vai até o dia 06, e depois vai ficar o Dr Maurício respondendo pela 2ª Vara Cível, pelo Juizado Especial Cível e pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que é titular e ficará me substituindo na Vara Criminal, na Direção do Foro e na Justiça Eleitoral.