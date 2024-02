Escola Cristã de Férias leva crianças para cozinha

Durante a primeira semana de fevereiro, as crianças participam de atividades recreativas, manuais e oficinas, como contação de histórias e laboratório do corpo humano, com o objetivo de proporcionar uma experiência divertida e educativa durante as férias, incentivando hábitos alimentares saudáveis e cuidados com a saúde através da prática de fazer receitas saudáveis.

PRF prende indivíduo transportando grande quantidade de drogas com destino a Alegrete

Além das oficinas, o programa diário inclui lições bíblicas, brincadeiras, encenações e dicas de saúde. Mais de 20 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, participaram das atividades ao longo da semana.

Estacionamento Rotativo vai operar na segunda de Carnaval em Alegrete

O projeto Escola Cristã de Férias visa conscientizar as crianças sobre a importância do cuidado com a saúde de forma atrativa e instrutiva. Para sua realização, conta com o apoio de voluntários dedicados. O encerramento da escola incluirá uma formatura dos alunos na presença de seus pais. O projeto é coordenado pela professora Giane Nascimento, líder do Ministério da Criança e Adolescentes da Igreja Adventista, e tem o apoio dos diretores de Aventureiros Construindo o Amanhã, Tiago Santana, e Pequeninos da Fronteira, Ariella Lucas, além da líder do Ministério da Mulher, Regina Dória.

Câmeras flagram arremessos de objetos no Presídio de Alegrete; homem foi preso pela BM

O projeto da Escola Cristã de Férias foi encerrado, ontem(9),com um linda cerimônia de formatura.