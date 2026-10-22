Escola Dr. Lauro Dornelles conquista 1º lugar na modalidade AEE e representará Alegrete na etapa estadual

A Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles, de Alegrete, conquistou o primeiro lugar na modalidade Atendimento Educacional Especializado (AEE) durante uma mostra científica realizada em Uruguaiana. O resultado foi alcançado com o projeto “Tampinhas que Contam Histórias”, desenvolvido pela professora Carina Moraes no âmbito do AEE.

Entre aproximadamente 80 trabalhos inscritos, quatro projetos foram selecionados para representar a etapa regional na fase estadual, que será realizada em Porto Alegre. A iniciativa da escola alegretense está entre as classificadas e levará à capital gaúcha uma proposta que une criatividade, sustentabilidade e educação inclusiva.

O projeto utiliza tampinhas recicláveis na criação de personagens que representam a diversidade e diferentes condições de deficiência. A partir da atividade, os estudantes são incentivados a refletir sobre inclusão, respeito, representatividade e valorização das diferenças.

Além do caráter ambiental, a proposta busca ampliar as possibilidades de aprendizagem e estimular a participação dos estudantes na construção do conhecimento. A iniciativa demonstra como materiais simples podem ser utilizados em atividades pedagógicas que promovem a criatividade e contribuem para o debate sobre a inclusão no ambiente escolar.

A conquista reconhece o trabalho desenvolvido pela comunidade escolar, pelos estudantes envolvidos e pela professora Carina Moraes, responsável pela orientação do projeto no Atendimento Educacional Especializado.

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Com a classificação para a etapa estadual, a expectativa agora é apresentar o trabalho em Porto Alegre e ampliar a visibilidade da iniciativa desenvolvida em Alegrete. A participação também representa uma oportunidade de compartilhar experiências e destacar a importância de práticas pedagógicas que reconheçam as potencialidades dos estudantes.

O primeiro lugar na modalidade AEE reforça o papel da educação inclusiva na promoção de oportunidades de aprendizagem e no desenvolvimento de projetos que valorizam as diferenças. Com o “Tampinhas que Contam Histórias”, a Escola Dr. Lauro Dornelles passa a representar o município na próxima etapa da mostra científica, levando uma proposta que transforma materiais recicláveis em instrumentos de reflexão, conhecimento e inclusão.