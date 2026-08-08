LAF estreia na 5ª Copa Fronteira neste domingo diante do 14 de Julho

A bola vai rolar! Neste domingo (9), Dia dos Pais, a equipe da Liga Alegretense de Futebol (LAF) entra em campo para a sua estreia na disputa da 5ª Copa Fronteira. A partida marca um momento especial para o futebol de Alegrete, com a retomada do calendário profissional no “Baita Chão”.

8 de agosto de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Esporte, Notícias 0

O confronto será diante do Esporte Clube 14 de Julho, no Estádio Municipal Farroupilha, a partir das 15h30min. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Gomes realizou os últimos treinamentos durante a semana e chega preparada para o primeiro desafio da competição.

A expectativa é de casa cheia para acompanhar o retorno do futebol profissional ao município. Os ingressos estão sendo comercializados na loja Tá Barato Pra Caramba, garantindo ao torcedor a oportunidade de apoiar a LAF neste novo capítulo da história esportiva de Alegrete.

Com planejamento e preparação, a LAF inicia sua caminhada na 5ª Copa Fronteira buscando representar o futebol alegretense e fortalecer novamente a presença do município nas competições regionais.

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