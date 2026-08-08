LAF estreia na 5ª Copa Fronteira neste domingo diante do 14 de Julho

O confronto será diante do Esporte Clube 14 de Julho, no Estádio Municipal Farroupilha, a partir das 15h30min. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Gomes realizou os últimos treinamentos durante a semana e chega preparada para o primeiro desafio da competição.

A expectativa é de casa cheia para acompanhar o retorno do futebol profissional ao município. Os ingressos estão sendo comercializados na loja Tá Barato Pra Caramba, garantindo ao torcedor a oportunidade de apoiar a LAF neste novo capítulo da história esportiva de Alegrete.

Com planejamento e preparação, a LAF inicia sua caminhada na 5ª Copa Fronteira buscando representar o futebol alegretense e fortalecer novamente a presença do município nas competições regionais.