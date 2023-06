Escola Marques de Alegrete conscientiza alunos sobre o mosquito da dengue

No dia 7, a Escola Marquês de Alegrete promoveu uma importante ação de conscientização sobre o mosquito da dengue com as turmas do nível A pela manhã e do nível B à tarde. O objetivo principal dessa iniciativa foi informar os alunos sobre a importância de não deixar criadouros de mosquitos em suas casas, além de destacar os locais onde o mosquito costuma depositar seus ovos.

Por meio de divulgações nas salas de aula, todos os alunos, tanto da manhã quanto da tarde, foram alcançados por essa mensagem de conscientização. É fundamental ensinar as crianças a identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, bem como informá-las sobre a doença transmitida por esse inseto. Felizmente, as crianças têm a capacidade de absorver essas informações com facilidade e costumam replicar os ensinamentos dentro de seus lares, contribuindo para o combate aos focos de reprodução do mosquito na comunidade.

A prevenção e o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti continuam sendo a melhor estratégia contra a crescente onda de casos de dengue no município de Alegrete. Portanto, ações e palestras como essa são realizadas de forma contínua em parceria com as Escolas, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Alegrete, buscando conscientizar e engajar toda a comunidade nessa luta contra a dengue.

É importante ressaltar que cada indivíduo pode desempenhar um papel fundamental nessa batalha contra o mosquito da dengue. Pequenas atitudes, como verificar e limpar recipientes que acumulam água parada, como vasos de plantas, pneus velhos e garrafas vazias, podem fazer uma grande diferença na prevenção da proliferação do Aedes aegypti. Além disso, é essencial utilizar telas nas janelas, aplicar repelentes e utilizar roupas adequadas para se proteger contra as picadas do mosquito.

Dessa forma, a Escola Marquês de Alegrete reforça seu compromisso em promover a conscientização e o engajamento de seus alunos no combate à dengue. A educação para a saúde é uma ferramenta poderosa para enfrentar esse problema e criar uma comunidade mais saudável e segura para todos.