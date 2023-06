Terrenos baldios e sujos serão alvos do fumacê?

Dentro dessa dura luta contra o combate ao mosquito aedes aegypti, em Alegrete, que transmite a dengue, chikungunya, febre amarela, agentes da 10ª CRS, em parceria com a Saúde do Município, realizaram fumacê em locais com maior incidência do inseto que é a Cidade Alta, sendo que o Centro e todos os bairros da cidade já registraram focos do mosquito. E dentro desta realidade, um fato que instiga moradores a reclamar são os terrenos baldios que, geralmente, são tomados pela sujeira.

Um exemplo são de dois terrenos, uma na praça General Osório e outro bem próximo na rua Daltro Filho que estão com mato alto e podem ser locais de proliferação de mosquitos e ratos. Uma dona de casa da Daltro Filho relata que, cedo e a tardinha, nuvens de mosquitos saem do terreno, entre a Praça Nova e Rua Bento Manoel. Moradores próximos a terrenos baldios, normalmente, cobram limpeza que deve ser feita pelos proprietários. Isso se intensificou agora com o aumento dos casos de dengue em Alegrete.

terreno na Praça General Osório

A solicitação para que estes locais sejam limpos é feita à Secretaria de Infraestrutura, de acordo com o Secretário Mário Rivelino Soares. As pessoas devem vir até a Secretaria e solicitar o pedido para ser limpo, os fiscais vão ao local e verificam a situação e, só então notificam o dono para limpar o terreno, e se isso não acontecer poderão ser autuados e pagar multa.