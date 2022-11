E o Pet Day, a festa dos bichos, foi um sucesso na tarde de domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um evento realizado pela Rádio Nativa, Alegrete Tudo e Ong Opaa, marcou a tarde dos amantes por seus pets, que cada vez mais se destacam com os cuidados e carinhos com seus animais.

Os caninos tomaram as alamedas do Parque. De vários tamanhos, raças e idades, os pets foram os astros da tarde de temperatura agradável que também contou com a boa música de Bruno Souza, Hemersom Mendonça, Helton Kummer e Os Cumpadi.

Período de matrículas e rematrículas já movimenta escolas no município

Durante a tarde, também teve o resgate de uma brincadeira que fez parte da infância de muitos e ainda faz, mas de forma menos presente, a dança das cadeiras, onde um participante masculino(Thiarlen Lopes) e outro feminino(Clarice) levaram para casa, um casinha para seus pets, avaliadas em torno de 400 reais( oferecida pela Caal Centro Comercial).

Motorista bate em árvore, abandona carona ferida e foge do local

Na passarela, os pets fizeram bonito e deram um show. Alguns com mais desenvoltura, passearam pelo tapete vermelho com maestria, outros, um pouco mais “encabulados” e teve também àqueles que foram agraciados com mimos(petiscos) para compensar o excelente desempenho e se superaram.

Sem nenhum incidente, tutores e pets desfrutaram apenas do que foi proposto uma tarde de muita diversão e demonstração de amor aos animais, pois ainda houve adoção. Quatro cães foram para um novo lar, mediante cadastro realizado pela Ong Opaa que também ofereceu a venda de alimentos e bebidas. Todos os valores arrecadados são revertidos em atendimentos e alimentação para os inúmeros animais salvos pela Ong.

Deficiente visual é ‘roubado’ enquanto bebia em bar da Vila Nova

Ao total, quase 200 animais foram inscritos. No Pet Day, também ocorreu a mateada com a erva mate Taura (gratuita).

Alegrete tem se destacado com a crescente opção de empresas que prestam serviços aos pets, pela demanda devido ao número expressivo de animais, gatos, cães, entre outros.

Para o idealizador, diretor executivo da Rádio Nativa e do Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros, a iniciativa visava exatamente o cenário visto: muita gente, famílias e amigos com seus bichinhos de estimação. Deve ter sido a maior, senão uma das maiores concentrações de cães num local público. Obrigado à OPPA pela parceria nesse grande evento.

O evento teve apoio Prefeitura Municipal de Alegrete, erva mate Taura e o patrocínio: Entre Patas e Pelos, Beto Multimarcas/ Duda Auto Center, Dra Milene Mendonça, Pilecco Nobre, Veterinária Prime Clínica Veterinária e Produtos Pampa Gaúcho.

Entre os participantes também foi realizado o sorteio de um ano de ração gratuita, oferecida pela empresa Saltos Cereais, sendo o contemplado: Antônio Oliveira(tutor) – Cão: Mari (desfilou categoria fantasia).

Veja abaixo a relação dos premiados nas sete categorias que participaram do desfile que teve como avaliadores a médica veterinária Aline Gasparato(representando Canil- Prefeitura)(Tatiane Pereira representando a ONG OPAA) e João Baptista Favero Marques( representando a Rádio Nativa e Alegrete Tudo).

Categoria Quantidade Fantasia 5 SRD Macho 5 SRD fêmea 13 RD Macho 27 RD Fêmea 30 Filhote (até 6 meses) 3 Sênior (+ de 10 anos) 3

Vencedores do Desfile : Impressão geral (morfologia, comportamento, beleza, conjunto).

FANTASIA

1° lugar- Belinha- Poodle (tutora Ethiellen Ferrão)

2° lugar- Lila- SRD (tutora Suelen Toledo

SÊNIOR

1° lugar- Flor Dubal Trindade- SRD (tutora Ivonete Dubal Trindade)

2° lugar- Maia- York Shire (tutora Aline Tajes)

FILHOTE

1° lugar: Cotoco Pinscher (Tutora Camila Marteganha)

2° lugar: Urso- Lulu da Pomerânea (tutora Teodora de Oliveira Barbosa)

SRD Macho

1° lugar – Floquinho (tutora Bruna Gomes)

2° lugar – Preto (tutora Nubia Peres Amaral)

SRD Fêmea

1° lugar- Nina (tutor Vinícius Leal)

2° lugar- Campeira (tutora Carmen de Juli)

RD Macho

1° lugar- Duque- Pit Bull (tutora Cristiane Beulk)

2° lugar- Dobby – Dashund (Tutora Beatriz da Rosa)

RD Fêmea

1° lugar: Teka- Fox (tutora Tania Fagundes)

2° lugar: Joy- Chow Chow (tutora Raila Ferreira)

3° lugar: Fia – Border Collie (Tutora Camile Souza)

Ganhador do sorteio de um saco de ração por um ano

Patrocínio Saltos Cereais

Tutor: Antônio Oliveira

Cão: Mari (desfilou categoria fantasia)