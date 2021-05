Escolas abertas e praticamente sem alunos no início das aulas presencias na Rede Municipal

Compartilhe















O início das aulas presenciais nas escolas da Rede Municipal foi marcado pelas escolas abertas e a presença das equipes nas escolas. A presença de alunos praticamente não aconteceu.

O retorno esta semana era para educação infantil 1° e 2º ano, uma vez na semana presencial. Na próxima semana a volta presencial seria para o 3º, 4º e 5º ano, um dia presencial e os demais dias on line. E no final do mês para os anos finais.

Cada escola montou o seu próprio plano de atendimento e na EMEB Honório Lemes, por exemplo, conforme o diretor Carlos Augusto Goulart Dorneles, nesta primeira semana não teriam aulas de manhã na segunda- feira e só à tarde, quando tem confirmados sete alunos.

A maior escola do município a EMEB Lions Clube, com 590 alunos, de acordo com o diretor Daltro Silva, está de portas abertas e pela manhã não recebeu alunos.

O Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alegrete- STEMA deflagrou estado de greve sanitária alegando que os EPIs disponibilizados às escolas não são os ideias para conferir seguranças aos professores e funcionários. Eles dizem que máscaras de TNT não são as ideais para quem vai ficar em contato bem próximo com crianças.

Também alegaram que durante todo este tempo nunca pararam e usaram seus próprios celulares e computadores para dar aula. Um fato denunciado pelo STEMA é que para as merendeiras a Prefeitura não tem obrigação de fornecer máscaras e dentre outras que não tem álcool em gel e materiais de higiene suficiente pare enfrentar a demanda presencial.

A Secretaria de Educação Angela Viero, informa que as escolas foram vistoriadas pela Vigilância Sanitária do Município e todos os itens exigidos pelos protocolos estão à disposição.

As aulas continuam híbridas e os que optarem por não mandarem seu filhos vão continuar com as aulas remotas on line.

Vera Soares Pedroso