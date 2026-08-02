Escolas estão nos últimos preparativos para retorno das aulas

Na próximas segunda-feira acontece o retorno das aulas em todas as escolas das redes municipal e estadual em Alegrete. Mais de 15 mil alunos desde a educação infantil até o nivel médio vão retornar às suas atividades no dia 3, para mais um semestre letivo de 26

Todas as escolas aproveitaram o recesso para reforçar limpeza interna e externa daos educandários. Aos professores, ocorreu a oferta de cursos ou seminários de atualização sobre vários temas relativos à qualidade e inclusão.

Uma escola estadual que vem se preparando durante o recesso escolar para receber os cerca de 1.600 alunos é a Estadual Emílio Zuñeda. A direção, além do ensino regular, foca nos cursos de EJA e curso técnico, como em edificações que inicia com as aulas neste segundo semestre. Esse profissional poderá trabalhar em empresas de arquitetura, engenharia, construtoras, empresa de reformas indústrias, de materiais de construção, escritórios, laboratórios em universidades. A escola mantém convênio com Unipampa e escritórios de engenharia e arquitetura.

Já em relação a volta às aulas nas escolas municipais neste recesso, os professores participaram de um seminário recheado de conhecimentos para que se instrumentalizem ainda mais para os desafios que seguem de agosto até dezembro em cada sala de aula. As escolas passaram por limpeza e algumas pinturas, e neste final de semana todos os professores já preparam os materiais para volta às salas de aulas. Os estudantes, suas mochilas depois do descanso que para eles foi de duas semanas.

Alunos do ensino médio de uma escola da área central, que não quiseram se identificar, comentaram que a parada é boa, pois podem encontrar amigos, jogar e esquecer um pouco a rotina diária de aulas, estudos e provas. E também para o descanso dos professores, disse um menino de 14 anos.