Escoteira de Alegrete recebe uma importante distinção; o Cordão Verde e Amarelo

Uma escoteira do Grupo de Escoteiros Honório Lemes recebeu uma importante distinção por seu trabalho comunitário. Com cerca de 8 anos de participação no movimento escoteiro, a jovem Ana Luiza Alves recebeu o cordão de eficiência Verde e Amarelo, que é uma importante distinção do movimento escoteiro, concedido para o aluno que possuir várias especialidades e for recomendando pela Corte de Honra de sua Tropa e aprovado pela Direção do Grupo, especialmente pela sua boa conduta como escoteira.

Ana recebeu mimo da sua mãe Miriele pela conquista.

A escoteira Ana reside no Bairro Nilo Soares Gonçalves e é filha do casal Paulo Henrique e Miriele Alves. Ela estuda na Escola Lauro Dorneles e está cursando o 9º ano.

Crianças a partir dos seis anos podem ser inscritas para participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos. As atividades são realizadas na Sede do Grupo situada na Avenida Tiaraju, 895 – ao lado da Escola Estadual Lauro Dorneles aos sábados das 14hs às 17hs.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar com a experiência de 33 anos de atividades na comunidade e ligado à Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, é o mais antigo da Fronteira Oeste em funcionamento, foi fundado em 10 de novembro de 1990. Mais informação pelo (55) 999566385.