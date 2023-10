Escoteiros realizam ações para melhorar o meio ambiente em Alegrete

A atividade teve como objetivo incentivar os escoteiros a pensar em sua comunidade e verificar o que podem fazer para melhorar o seu meio ambiente. Foram realizadas boas ações em vários bairros da cidade dentre os quais Vila Nova, Nova Brasília e Ulisses Guimarães. Ao final, a alegria em ter cumprido a missão e ter realizado mais uma boa ação na comunidade e ter contribuído para melhoria do meio ambiente.

O propósito do Grupo de Escoteiros Honório Lemes é contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.



Crianças a partir de seis anos podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes. As turmas são divididas em três idades sendo: crianças de 06 a 09 anos – crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extra Escolar, com experiência de 33 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da fronteira oeste gaúcha em funcionamento”, foi fundado em 10 de novembro de 1990, tem como Chefe do Grupo, o Escotista Adão Roberto e como apoio especial do Rotary Alegrete Sul e do Completo Esportivo Pizeta, onde realiza suas atividades de campo. Mais informações ligue (55) 999566385.

