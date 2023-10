Fiscalização verificou a regularidade fiscal e tributária de estabelecimentos comerciais.

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Sebo Praça Nova, uma referência de cultura e arte na Fronteira Oeste

Os fiscais Gledson Farias, Rubens Giovane e Laraine Ramos, da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Alegrete, participaram da operação. O objetivo principal foi verificar a regularidade fiscal dos estabelecimentos comerciais da região, garantindo o cumprimento das obrigações tributárias e fiscais. A ação faz parte dos esforços contínuos da administração municipal para promover a transparência e a conformidade fiscal dentro da cidade.

A presença da Guarda Municipal durante a operação proporcionou um ambiente seguro e organizado, permitindo que os fiscais realizassem seu trabalho de forma eficaz. A fiscalização, que ocorreu de maneira rotineira, reforça o compromisso da Prefeitura de Alegrete em manter a ordem econômica no município e assegurar que todos os negócios estejam em conformidade com as leis fiscais vigentes.

A Prefeitura de Alegrete continuará a realizar fiscalizações regulares em diferentes áreas da cidade, garantindo que as empresas locais operem dentro das normas estabelecidas, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico sustentável da região. Esta foi no último dia 3.