Escritor alegretense vence Concurso Literário Mário Quintana

A 16ª edição do concurso literário Mário Quintana foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS – Sintrajufe-RS

O certame tem por objetivo despertar talentos literários, promover a literatura e homenagear Mario Quintana, poeta alegretense que, em sua lírica, cantou a cidade, os homens e os sonhos.

O concurso tem duas modalidades, de acordo com a abrangência territorial. Modalidade regional para autores residentes e domiciliados no Rio Grande do Sul e modalidade nacional para autores residentes em outros estados da federação ou para autores brasileiros domiciliados no exterior.

Dividido em três categorias, conto, crônica e poesia o concurso premia os três primeiros lugares de cada gênero e os demais recebem placas a título de prêmio. Antes da pandemia a premiação ocorria em coquetel realizado na cidade de Porto Alegre.

Nesta edição não haverá a solenidade de premiação, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Todos os vencedores participam da antologia literária que anualmente é editada pelo Sintrajufe/RS, com lançamento e sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre.

Nesta 16ª edição o alegretense Paulo Ismar Mota Florindo, foi o vencedor do concurso literário Mário Quintana no gênero Crônica, categoria regional.

Em 2020, o concurso abordou o tema pandemia. Paulo Florindo concorreu e venceu na categoria crônica com o texto intitulado “TOCC”, uma leve e divertida, porém sensível projeção do que seria o nosso dia a dia após o fim dessa calamidade.

Paulo Florindo se sente realizado em participar e vencer um concurso que leva o nome do ilustre alegretense que fez história através da poesia, um gênero literário por vezes esquecidos pelas editoras. Vale ressaltar que crônica não é o seu forte (ou não era), pois tem vencido concursos e sido selecionado em diversos certames de contos e poesia.

Na foto que ilustra esta reportagem, o escritor está lendo um livro de mais um conto selecionado, entre tantos concursos literários que foi escolhido.

O livro intitulado Alma artificial com o conto intitulado “Inflexão”, trata da humanidade sendo dominada por uma inteligência artificial . Agora o escritor de Alegrete, aguarda o lançamento do livro do concurso do Sintrajufe.

Confira a crônica vencedora:

Júlio Cesar Santos