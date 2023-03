Especial Mulher| Será que vivo em um relacionamento abusivo?

Fonte: site Núcleo de-stress

É difícil para a mulher que está em um relacionamento abusivo perceber que está sofrendo um tipo de violência, mas as características costumam ser as mesmas e precisam ser identificadas o quanto antes.

Janete, a pequena notável na história da música alegretense

É importante lembrar que os abusos não são repentinos, mas construídos juntamente com a relação. Por isso, para a vítima as ações abusivas parecem naturais. No início, o abusador torna-se essencial no dia a dia da companheira, afastando todas as outras pessoas de sua convivência, deixando-a sozinha.

Algumas atitudes de um companheiro com comportamento abusivo são padronizadas:

a) Ciúme irracional;

b) Humilha, critica e “coloca para baixo”;

c) Faz chantagem emocional/sentimental;

d) Afasta de familiares e amigos;

e) Vigia e exige provas de onde ela está;

f) Culpa a companheira por tudo que ocorre de ruim;

g) Controla o dinheiro dela.

h) Faz ameaças para conseguir o que quer (inclusive promete suicidar-se);

i) Exige relações sexuais;

j) Diz a todo tempo “eu te amo, mas…”

Fonte: Daryna Zaichenko/Getty Images

Muitos perguntam-se “por que alguém permite esse tipo de relação?”. A resposta não é fácil, mas a vítima jamais pode ser culpada, pois o abusador distorce a realidade da parceira, fazendo-a se sentir responsável por tudo de ruim na relação. Em alguns casos, ocorre a dependência financeira, a mulher não tem para onde ir ou como viver.

Paciente internada na Santa Casa de Alegrete precisa com urgência de doadores de sangue

Quando a vítima libertar-se dessa relação, poderá ter traumas psicológicos e físicos, como também depressão e comportamentos suicidas. Ela precisa encontrar nos familiares e amigos uma rede de apoio que a proteja, pois sua autoestima estará fragilizada. Somente com o tempo, apoio psicológico e afeto das pessoas que ama, ela poderá ressignificar sua experiência dolorosa.

Lembre-se: você não está só, se os abusos tornarem-se violência doméstica ligue 180, para o canal de violência contra a mulher. Existem sites que podem auxiliar, como o ELA (ONG Empoderando e Libertando o Amor), disponível no endereço grupoela.com.br ou o Instagram da rede de apoio @naoeramor .

Fonte: Getty Images/iStockphoto

Dica de série:

A queridinha da Netflix You (EUA, 2018), que estreia sua quarta temporada em duas partes em março de 2023, traz o encantador Joe, aparentemente um homem apaixonado. Contudo, se torna totalmente instável quando conquista o objeto de sua paixão. You é uma série que capta a atenção do telespectador, mas alerta para um problema ainda maior: as consequências do relacionamento abusivo.

Joe e Love (You – 2ª temporada)

Fonte: site Psicólogos da Vila Olímpia