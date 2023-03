Janete, a pequena notável na história da música alegretense

Janete Araújo da Silva, foi a primeira mulher a puxar um samba enredo no Rio Grande do Sul. No carnaval de 1987, ela cantou na avenida em Alegrete, uma homenagem da escola de samba Unidos dos Canudos à Carmem Miranda, com o enredo “A Pequena Notável”.

Não ganhou o carnaval, mas se notabilizou como a primeira mulher a puxar um samba enredo.

A gabrielense que adotou a cidade de Alegrete com 10 anos, um dom musical daqueles que nem a ciência explica. Ou melhor, ela até admite que a mãe Tereza, já falecida, cantarolava com um timbre bem afinado.

Mas Janete Araújo diz que nasceu para a música. “A música vive em mim, não tem como negar esse sentimento. É tudo tão natural. Amo cantar”, explica.

Nascida em abril de 1961, ela completa 62 anos no dia 14 de abril. Filha de militar, Seu Antônio Carlos Silveira Silva, que devido à transferência da Terra dos Marechais para 3ª Capital Farroupilha trouxe a família para Alegrete.

Janete estudou no Oswaldo Aranha, hoje Escola Cívico Militar, ingressou no curso de Ciências da antiga Fundação Educacional de Alegrete, mas não terminou os estudos na faculdade. Divorciada, é mãe do advogado Rafael Araújo Pinheiro e do Dr. Arthur Araújo Pinheiro, que reside em Uruguaiana,

Ela começou a cantar em orfeão numa escola em São Gabriel e aos 17 anos cantou música gospel na igreja Quadrangular de Alegrete.

Em Alegrete, Janete cita passagens memoráveis pelo grupo teatral Paulo Pontes, formação do amigo Joel Cambraia Machado. Juntos com uma trupe de amigos protagonizaram diversas apresentações na cidade e região.

Nos anos 80, ela faturou o título de melhor intérprete no Projeto Cantar, integrante dos grupos Semente e Quebra Cantos, se notabilizou com uma voz potente. Participou de inúmeros FAC e em 1985 e 1986, foi vocalista do Conjunto Musical 3ª Dimensão. Em 1987, estreou como crooner do Musical LBS 8 do amigo Lair Rodrigues, fez o último baile do conjunto tocando no clube Caixeiral. Foram 10 anos na frente do LBS 8.

Janete conta que criou banda com o músico Zolá Duarte e outros, tocando em toda região. Depois formou dupla com Ricardo Esquierdo, que apresentava um espetáculo de magia, um show imperdível, acrescenta ela. A parceria com Ricardo, era um show de músicas dos Beatles, intitulado o “Sonho não acabou”,

Desde 2013, Janete integra a Associação Coral Alegrete, é ali que ela treina e alimenta seu dom de cantar. Em 2019, ela venceu o FAC como melhor intérprete, cantando a música “Maestro Lair”, letra de Zolá Duarte. Conquista que guarda com muito carinho na sua gratificante trajetória de um amor inexplicável pela música.

“Tive o privilégio de te cantado na noite de Alegrete e região ao lado de grandes músicos como Beto Veiga, Fernando do Rio, Palito Siqueira e Marcelo Reginato”, cita Janete, complementando que juntos agitaram a noite nos bares da cidade.

Atualmente, ela é proprietária de um salão de beleza, cabeleireira de profissão, entre um trabalho e outro, ela se pega cantarolando uma música, afinal o dom da pequena notável é reconhecido pelas clientes e os que viveram os auges na música alegretense entre os anos 80 e 90.

